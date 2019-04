Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex melde einen starken Auftragseingang im ersten Quartal. Die Zahlen würden damit die 90-Prozent-Rallye der Aktie seit Jahresbeginn untermauern. Diese sei bereits von immer neuen Aufträgen ausgelöst worden. Auch künftig solle die Nachfrage hoch bleiben. An der Börse komme das gut an, die Aktie lege wieder zu und nähere sich der 15-Euro-Marke.Im ersten Quartal hätten Kunden Turbinen mit einer Leistung von 1.035 Megawatt (entspreche 1,035 Gigawatt) bestellt. Mehr als 35 Prozent der Bestellungen seien auf die neue Baureihe Delta4000 entfallen. Zudem würden sich die Aufträge auf 13 Länder verteilen.Im vergangenen Jahr habe Nordex insgesamt einen Auftragseingang von 4,75 Gigawatt gemeldet. Das zeige: Trotz der zahlreichen Aufträge im ersten Quartal müsse der Konzern noch zulegen, um das hohe Vorjahresniveau halten zu können.Erfreulich: Nordex habe nicht nur das Gesamtauftragsvolumen, sondern auch einen weiteren Großauftrag gemeldet. Ende März habe der Konzern eine Order mit einem Volumen von 198 Megawatt in Lateinamerika gewonnen.Der starke Auftragseingang zeige, dass Windkraft wieder in sei. Die Aktien würden von der starken Nachfrage profitieren. Bei Nordex könnte sich die aktuelle Konsolidierung nach der Mega-Rally aber noch etwas fortsetzen.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" legt das Kauflimit von 12,50 Euro. Branchenfavorit bleibe der Weltmarktführer Vestas. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link