XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,805 EUR -3,40% (24.07.2020, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,69 EUR -2,61% (24.07.2020, 09:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf milliardenschwere Unterstützung von politischer Seite durch den Green New Deal habe Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien zuletzt massiv angetrieben. Auch die Nordex-Aktie sei stark nach oben geklettert. Doch der Sprung über die 10-Euro-Marke könnte zum kurzfristigen Erfolgserlebnis werden.Im schwachen Marktumfeld gehöre die Nordex-Aktie zu den größten Verlierern im TecDAX. Mit einem Minus von mehr als drei Prozent notiere der Kurs bereits im frühen Handel wieder einstellig. Vorerst habe sich damit auch der Sprung über das Corona-Erholungshoch erledigt. Am 8. Juni habe das Papier zwischenzeitlich bei 10,75 Euro gestanden.Für den nachhaltigen Sprung über diese Marke brauche es neue Impulse. Spätestens die Zahlen am 13. August dürften signalisieren, in welche Richtung es gehe. Dann müsse Nordex zeigen, ob der Sprung in die schwarzen Zahlen näher rückt oder ob der Turnaround durch die Corona-Krise einmal mehr Zeit benötige.Spekulative Anleger können bei der Nordex-Aktie zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: