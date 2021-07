Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,62 EUR -2,11% (02.07.2021)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,36 EUR -2,96% (02.07.2021)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Eine schwarze Woche liege hinter den Nordex-Anlegern. Nachdem es zunächst noch nach dem charttechnischen Befreiungsschlag ausgesehen habe, habe die überraschende Kapitalerhöhung für tiefrote Kurse gesorgt. Die Verunsicherung am Markt wachse damit wieder, zumindest die Analysten würden jedoch optimistisch bleiben.Jefferies-Analyst Constantin Hesse habe die Kapitalerhöhung zwar als "überraschenden Schritt" bezeichnet. Der Markt habe die Maßnahme nicht auf die leichte Schulter genommen, da nicht erwartet worden sei, dass Nordex kurzfristig weitere Liquidität benötige. Dennoch habe er sein "buy"-Votum mit Kursziel 30 Euro bestätigt. Mit dem Geld verbessere sich die Position von Nordex erheblich - auch die bilanzielle.Weiter zum Kauf rate auch das Bankhaus Metzler, das Kursziel sei nur leicht von 28 auf 27 Euro gesenkt worden. Die neue Delta4000-Generation sei sehr erfolgreich und habe in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, Marktanteile zu gewinnen. Auch die Perspektiven würden stimmen. Lediglich die finanzielle Situation bereite nach wie vor Sorgen. Durch die Kapitalerhöhung steige die pro-forma-Eigenkapitalquote nun von 16 auf 27% und die Nettoliquidität auf 530 Mio. Euro.Klar sei, dass Nordex mit der neuen Kapitalerhöhung Vertrauen verspielt habe. Aus bilanzieller Sicht sei der Schritt allerdings sicher positiv zu werten. Anleger sollten deshalb weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: