Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,36 EUR -4,11% (26.10.2020, 16:32)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,39 EUR -3,73% (26.10.2020, 16:29)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld müsse am Montag auch die Nordex-Aktie deutlich Federn lassen. Nachdem der Titel noch vor zwei Wochen ein neues 52-Wochen-Hoch markiert habe, habe sich der Ausbruch damit nun als Bullenfalle erwiesen. Anleger sollten aber die Ruhe bewahren - bald könnte es neue Impulse geben.Die Auftragszahlen zum dritten Quartal habe der Turbinenbauer bereits vermeldet - und damit trotz eines Rückgangs gegenüber dem Vorjahr überzeugt. Am 13. November folge dann das komplette Zahlenwerk. Für Anleger werde einmal mehr besonders spannend, ob Nordex nun Fortschritte bei der Profitabilität gemacht habe.Das Unternehmen dürfte auch in Q3 rote Zahlen schreiben. Unter dem Strich würden die Experten mit einem Verlust von 32 Mio. Euro rechnen. Operativ sollten auf EBITDA-Basis immerhin 14 Mio. Euro hängen bleiben. Die neue Turbinengeneration Delta4000 verspreche zwar höhere Margen und sollte mittelfristig für die Trendwende sorgen - doch solange es nicht soweit sei, bleibe die latente Angst, dass ein ähnliches Schicksal wie beim insolventen Konkurrenten Senvion drohe.Spekulative Anleger sollten bei der Nordex-Aktie deshalb trotz des Rücksetzers an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: