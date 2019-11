Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Das Zahlenwerk für Q3 habe sich auf operativer Ebene im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt (aber EPS deutlich unter seiner Prognose). Der neuerliche Rekordauftragsbestand (per 30.09.) sichere bereits die Erlöse weit in das Jahr 2020 hinein ab. Nordex habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 (erneut) bestätigt. Es bestehe nach wie vor Rückstand, dieser sei aber in Q3 deutlich reduziert worden. Dies sei vom Unternehmen auch so kommuniziert worden (Steigerungslauf).Der Branchenausblick habe sich verbessert (gemäß Wood Mackenzie und GWEC). Nordex sei in der Vergangenheit nur temporär erfolgreich gewesen, Umsatzwachstum in Gewinnwachstum umzumünzen. Durch die im Oktober vollzogene Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös: 99 Mio. Euro, vollständig bei Acciona platziert) würden sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.12.) deutlich verbessern. Das Pflichtübernahmeangebot von Acciona (10,34 Euro je Nordex-Aktie in bar) liege unter dem gegenwärtigen Kursniveau der Nordex-Aktie.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Nordex-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 11,00 auf 13,20 Euro erhöht worden. (Analyse vom 20.11.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,67 EUR -1,32% (20.11.2019, 10:39)