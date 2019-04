Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,58 EUR +1,18% (29.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,835 EUR +2,03% (01.04.2019, 08:44)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse der DZ BANK:Laut einem aktuellen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) ist im vergangenen Jahr der weltweite Energieverbrauch um 2,35% gestiegen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Zeitgleich sei auch der Ausstoß von CO₂ aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe um 1,8% auf einen neuen Rekordwert geklettert. Aber nicht nur der Energieverbrauch und der Anteil von Treibhausgasen in der Atmosphäre würden zunehmen, auch die Temperaturen würden steigen. Die Jahre von 2015 bis 2018 seien laut Weltwetterorganisation die wärmsten seit Beginn der systematischen Messungen im Jahr 1880 gewesen. Zudem hätten die 20 wärmsten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn in den letzten 22 Jahren gelegen. Dies sei eine Entwicklung, die immer mehr Menschen Sorgen bereite.Vor allem die jüngeren Generationen hätten Angst um ihre Zukunft und würden einen Wandel in der Klimapolitik fordern. Seit einigen Wochen würden daher jeden Freitag rund um den Globus tausende von Schülern auf die Straßen gehen und im Rahmen der Friday-for-Future-Bewegung für mehr Klimaschutz protestieren. Zu ihren Forderungen würden unter anderem eine Reduzierung des Einsatzes fossiler Brennstoffe sowie mehr Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien gehören. Ein Unternehmen, das genau in diesem Segment tätig sei und langfristig von einer konsequenten Klimapolitik profitieren könnte, sei der Windkraftanlagenbauer Nordex.Das im TecDAX gelistete Unternehmen habe letzte Woche den Jahresabschluss für 2018 veröffentlicht. Insgesamt sei das letzte Jahr nicht sonderlich erfreulich für den fünftgrößten Windkonzern der Welt verlaufen. So sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 20% auf 2,5 Mrd. Euro gefallen. Noch enttäuschender falle der Konzernjahresüberschuss aus: Während 2017 noch ein kleines Plus von 0,3 Mio. Euro erzielt worden sei, habe 2018 ein Verlust von fast 84 Mio. Euro zu Buche geschlagen. Das Ergebnis pro Aktie sei somit ebenfalls negativ und betrage -0,86 Euro.Belastend für Nordex seien unter anderem der Preiswettbewerb sowie der Volumenrückgang im Heimatmarkt Deutschland gewesen. Laut dem Bundesverband Windenergie (BWE) gingen 2018 hierzulande nur 743 Windkraftanlagen in Betrieb, von denen Nordex 72 aufstellte, so die Analysten der DZ BANK. Im Jahr zuvor seien die Rostocker dagegen für 282 Anlagen von insgesamt 1.800 zuständig gewesen. Weltweit habe das Unternehmen im vergangenen Jahr 828 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 2,5 GW installiert.Um in Zukunft nicht mehr so stark vom deutschen Markt abhängig zu sein, richte sich Nordex zunehmend international aus. Bereits 2018 sei mehr als die Hälfte der Anlagen außerhalb Europas verkauft worden. Vor allem die USA seien ein bedeutender Markt, aber auch in einigen Ländern Lateinamerikas wie Mexiko, Brasilien und Kolumbien spiele Windkraft eine immer größere Rolle. Um in diesem Marktumfeld erfolgreich zu sein, baue Nordex unter anderem die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus.Immer mehr Anleger und Investoren würden die positive Prognose der Geschäftsführung teilen und eine positive Zukunft für den Windkraftanlagenbauer sehen. Seit Jahresbeginn sei die Nordex-Aktie um rund 90% gestiegen und es gebe einige Analysten, die dem Unternehmen noch höhere Bewertungen zutrauen würden. Nach solch einer Rally darf allerdings auch die Gefahr von Gewinnmitnahmen nicht unterschätzt werden, so die Analysten der DZ BANK zu der Nordex-Aktie. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link