Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,90 EUR +1,34% (15.11.2019, 12:06)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,95 EUR +0,70% (15.11.2019, 11:51)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nordex-Aktie habe den kurzen, scharfen Rücksetzer nach den Zahlen schnell verdaut. Die Rally der vergangenen Wochen setze sich damit fort - inzwischen notiere der TecDAX-Titel bereits über der 13-Euro-Marke. An der grundsätzlichen Lage habe sich derweil wenig geändert. Im Fokus stehe beim Turbinenbauer die Marge - Maßnahmen zur Verbesserung sollten zeitnah greifen.Zunächst einmal müsse Nordex die margenschwachen Altaufträge abarbeiten. Mit der neuen Turbinengeneration Delta4000 und der hohen Nachfrage nach Windkraft sollten dann bereits 2020 wieder schwarze Zahlen geschrieben werden."Sehr gut ist die Nachfrage nach unserer neuen Produktserie Delta4000", habe auch CEO José Luis Blanco die neuen Turbinen im Rahmen der Zahlen in den Fokus gestellt. Diese hätten zuletzt bereits satte 40 Prozent der neuen Aufträge ausgemacht. "Nun ist es für uns sehr wichtig, zum einen die hohe Anzahl an Projekten effizient abzuwickeln und zum anderen die Transformation unserer Lieferkette weiter voranzutreiben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: