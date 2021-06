Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,24 EUR +7,42% (14.06.2021, 16:27)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,28 EUR +8,17% (14.06.2021, 16:12)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.06.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die gute Branchenstimmung für Green-Tech-Aktien habe Nordex bereits im frühen Handel ein deutliches Kursplus beschert. Am Nachmittag habe der Konzern nun zudem eine Ad-hoc-Meldung herausgegeben und über einen potenziellen Megaauftrag informiert. Die Kursgewinne würden daraufhin weiter ausgebaut.Nordex befinde sich demnach in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Acciona Energía über die Lieferung und Installation von bis zu 180 Turbinen des Typs N163/5.X aus der Delta4000-Baureihe. Insgesamt würden die Aufträge für die Windparks "MacIntyre" und "Karara" in Queensland, Australien, 1,03 Gigawatt umfassen.Nordex gehe davon aus, dass die Verhandlungen in den nächsten Wochen abgeschlossen und definitive Vereinbarungen unterschrieben würden. Noch 2021 könnten die Turbinen so zum festen Auftragseingang werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: