Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,18 EUR +2,87% (18.09.2020, 08:36)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,87 EUR (17.09.2020)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Ein neuer Großauftrag aus den USA verleihe der Nordex-Aktie am Freitag Schwung. Im frühen Handel würden die Papiere des Turbinenbauers bereits ein neues Corona-Erholungshoch erreichen. Es scheine so, als ob nun der lang ersehnte Ausbruch aus dem Seitwärtstrend gelingen könnte - und die Geduld der Anleger belohnt werde.In den USA habe Nordex einen Auftrag über 312 Megawatt für einen Windpark in Texas gewonnen. 65 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 mit einer Betriebsleistung von 4,8 Megawatt würden geliefert. 2021 solle mit der Errichtung begonnen werden, der Netzanschluss solle noch im selben Jahr erfolgen. Über den Kunden sei dagegen nichts bekannt geworden."Dieser Auftrag unterstreicht erneut das große Interesse unserer US-Kunden an den leistungsstarken Turbinen der Delta4000-Serie", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Bei den N149/4.0-4.5-Turbinen mit einer Nennleistung von 4,8 MW liefert und installiert die Nordex Group nun allein in Nordamerika 265 Turbinen dieses Typs mit einer Gesamtleistung von inzwischen 1.272 MW."Anleger bleiben nach dem Kaufsignal dabei und setzen darauf, dass dies gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: