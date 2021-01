Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

25,64 EUR +4,40% (13.01.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,54 EUR -3,99% (12.01.2021)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol Deutschland: NDX1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einem neuen Großauftrag vertreibe Nordex die Sorgen der Anleger. Nachdem der Rückzug des Finanzchefs die Aktie am Dienstag noch unter Druck gesetzt habe, würden die Papiere des Turbinenbauers heute wieder zu den stärksten Werten im TecDAX zählen. In Brasilien habe Nordex den Zuschlag für ein großes Projekt erhalten.519 Megawatt umfasse der Auftrag von Statkraft Energias Renovéveis, der brasilianischen Tochter von Statkraft. 91 Turbinen des Typs N163/5.X würden für einen Windpark in Brasilien, der Anfang 2023 in Betrieb genommen werden solle, geliefert. Hinzu kämen ein Premum-Service-Vertrag über drei Jahre sowie technische Unterstützung für 20 Jahre."Wir freuen uns, dass sich Statkraft für Anlagentechnologie entschieden hat und das damit in uns gesetzte Vertrauen, ihren größten südamerikanischen Windpark mit unserer N163/5.X auszustatten", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Mit der Turbinenvariante der Delta4000-Baureihe, die speziell auf mittlere und schwache Windbedingungen ausgelegt ist, kann Statkraft sauberen Windstrom zu geringen Stromgestehungskosten produzieren und die in Brasilien benötigte Energie liefern."Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und mögliche kleinere Rücksetzer nach der Mega-Rally entspannt hinnehmen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: