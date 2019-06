XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,13 EUR -0,25% (27.06.2019, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,18 EUR 0,00% (27.06.2019, 12:15)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es sei seit Wochen das gleiche Lied: Nordex melde einen Auftrag nach dem anderen. Dennoch komme die Aktie nicht auf Touren. Noch immer bewege sich der SDAX-Titel nur knapp über der 12-Euro-Marke. Wichtig sei nun, dass die hohe Zahl an Neuaufträgen auch in profitable Umsätze umgewandelt werden könnten.Am Donnerstag habe Nordex einen neuen Auftrag aus Kroatien vermeldet. Der staatliche Versorger HEP Group habe 18 Turbinen mit einer Kapazität von insgesamt 58 Megawatt bestellt. Bereits Ende 2019 sei die Lieferung geplant, Mitte 2020 solle der erste Windpark im HEP-Portfolio dann in Betrieb genommen werden."Wir freuen uns, dass die HEP Group ihren bestehenden Kraftwerkspark jetzt erstmals um Windenergieanlagen erweitert und sich dabei für unsere Anlagentechnologie entschieden hat. Mit dem Bau ( ) unterstützen wir die HEP Group auf ihrem Weg zu einer CO2-freien, klimaneutralen Stromerzeugung", habe gesagte Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa.Anleger setzen weiter auf den Ausbruch und bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: