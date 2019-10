Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,01 EUR +0,92% (10.10.2019, 10:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Übernahmeangebot des spanischen Ankeraktionärs Acciona für Nordex bestimme weiter die Schlagzeilen. Die Aktie sei dank der neuen Fantasie wieder über die 11-Euro-Marke geklettert. Dabei belaufe sich das Angebot lediglich auf 10,32 Euro. Die Gründe dafür seien klar, auch die Analysten von HSBC und ODDO BHF hätten das nun bestätigt.Bei der Offerte von Acciona handele es sich lediglich um ein Pflichtangebot, welches abgegeben werden müsse, wenn die eigene Beteiligung die 30%-Schwelle überschreite. Ernsthaftes Interesse an einer Komplettübernahme scheine auch nach der Kapitalerhöhung nicht zu bestehen."Der Aktionär" rechne nicht mit einer Übernahme, werte die Kapitalerhöhung aber positiv. Anleger sollten deshalb Ruhe bewahren und die Offerte entsprechend nicht annehmen. Der Windboom halte aber an und mit einer gestärkten Bilanz habe Nordex nun mehr Optionen, um die vollen Auftragsbücher in profitable Umsätze umwandeln zu können. Die Nordex-Aktie sei für mutige Anleger geeignet, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,08 EUR +0,18% (10.10.2019, 10:21)