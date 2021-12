Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,47 EUR +1,24% (02.12.2021, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,59 EUR -1,14% (01.12.2021)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (02.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Einen Auftrag nach dem anderen könne der Turbinenbauer Nordex derzeit vermelden. Am Donnerstag komme die nächste Erfolgsmeldung aus Schottland. Für neue Impulse sorge dies im schwachen Marktumfeld aber nicht. Die Aktie warte weiter darauf, nachhaltig aus der Konsolidierung nach oben auszubrechen.12 Turbinen des Typs N133 liefere Nordex nach Schottland an den Octopus Renewables Infrastructure Trust. Insgesamt betrage das Volumen des Windparks, der Ende 2022 in Betrieb gehen solle, damit 50 Megawatt. Zu dem Auftrag zähle auch ein Premium-Service zur Wartung und Instandhaltung über 25 Jahre.In den vergangenen Tagen habe Nordex bereits zahlreiche Aufträge ergattert. Doch die Aktie hänge inzwischen seit Mitte August in einem Seitwärtskorridor fest. Trotz teilweise kräftiger Ausschläge in beide Richtungen habe sich zwischen rund 13,00 und etwa 16,50 Euro eine Range ausgebildet, die nicht nachhaltig habe verlassen werden können. Erst wenn eine dieser beiden Begrenzungen durchbrochen werde, gebe es aus charttechnischer Sicht neue Impulse.Anleger sollten deshalb auch angesichts des Chartbilds weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link