XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,04 EUR -1,27% (17.12.2021, 09:13)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex habe am Freitag erneut einen neuen Auftrag vermeldet. Von der norwegischen Statkraft habe der deutsche Windkraftanlagen-Hersteller einen Auftrag über 19 Turbinen des Typs N163/5.X nach Chile bekommen. Im frühen Handel könne die Nordex-Aktie zwar wieder etwas zulegen, doch sie befinde sich weiterhin genau in der Mitte des Seitwärtskorridors der vergangenen Monate. Ob der neue Deal Impulse für den Ausbruch bringe, erscheine zumindest fraglich.Die Auftragsbücher bei Nordex seien weiter voll. Doch Impulse bringe das wohl erst wieder, wenn sich auch bei der Marge Verbesserungen zeigen würden. Sollte die Profitabilität steigen, dürften deutlich höhere Kurse drin sein. Solange die Lieferkettenprobleme und hohe Rohstoffpreise hier jedoch weiter belasten, sollten Anleger unverändert abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,95 EUR -1,27% (17.12.2021, 09:27)