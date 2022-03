XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Grüne Energien würden am Freitag einmal mehr zu den stärksten Werten an der Börse gehören. Auch die Aktie des Turbinenbauers Nordex nehme nach der jüngsten Verschnaufpause nach den Zahlen wieder Fahrt auf. Für Schwung sorge eine Studie der Bank of America (BofA), die ein imposantes Kursziel für den SDAX-Konzern ausgebe. Die US-Bank habe ihr das Kursziel von 14,50 auf 29 Euro verdoppelt, die Einstufung sei entsprechend von "neutral" auf "buy" angehoben worden.Die Windkraft dürfte in der Tat massiv von den politischen Entwicklungen profitieren. Das Margenproblem werde jedoch angesichts hoher Rohstoff- und Energiepreise nicht verschwinden. Erst wenn der Konzern profitabel arbeite, seien auch nachhaltig deutlich höhere Kurse drin. Vorerst bevorzuge "Der Aktionär" im Green-Tech-Bereich weiter die Nebenwerte Energiekontor und ABO Wind, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:17,32 EUR +0,41% (11.03.2022, 10:11)