Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,70 EUR -1,74% (07.08.2020, 10:37)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,70 EUR -1,74% (07.08.2020, 10:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex habe einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 350 Millionen Euro im Rahmen des Bürgschaftsprogramms der Bundesregierung und unter Beteiligung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg erhalten. Die Aktie von Nordex könne am Freitagmorgen weiter leicht zulegen und setze damit die positive Wochenentwicklung fort."Mit der Kreditlinie sichern wir uns gegen die Auswirkungen auf unser operatives Geschäft und verbleibende Unsicherheiten durch die Covid-19-Pandemie gut ab", so Christoph Burkhard, Finanzvorstand der Nordex Group. "Entscheidend für den Erfolg ist dabei das von den staatlichen Bürgen und dem Bankenkonsortium entgegengebrachte Vertrauen in die Nordex Group als zukunftsfähig aufgestelltes Technologieunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, einer Schlüsselbranche im 21. Jahrhundert."Bereits im Mai habe das Unternehmen seine Absicht mitgeteilt, als Vorsichtsmaßnahme staatliche Unterstützung im Rahmen des Corona-Bürgschaftsprogramms zu beantragen, um die Mittel des Unternehmens angesichts der Krise zu stärken. Dieser Prozess sei nun erfolgreich abgeschlossen, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens.Der revolvierende Konsortialkredit laufe bis zum 30. April 2022. 90 Prozent der Kreditlinie würden von der Bundesrepublik Deutschland, der Stadt Hamburg und dem Land Mecklenburg-Vorpommern garantiert.Die Aktie von Nordex habe dementsprechend am Montag einen kräftigen Kurssprung vollzogen. In diesem Zug sei auch die Rückeroberung der 200-Tage-Linie gelungen. Die nächste wichtige Hürde warte in Form des 52-Wochen-Hochs bei 13,10 Euro. Wichtig für Nordex sei es, dass der Konzern den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffe. Erst dann dürfte bei der Aktie der Knoten endgültig platzen.Spekulative Anleger setzen darauf, dass dies gelingt und bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link