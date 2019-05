XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,65 EUR -2,43% (06.05.2019, 09:27)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,65 EUR -1,44% (06.05.2019, 09:44)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Twitter-Tirade von Donald Trump schicke die Aktienmärkte am Montag auf Talfahrt. Besonders deutlich unter Druck kämen zyklische Werte wie die Autoaktien sowie die Highflyer des ersten Quartals wie Nordex. Beim SDAX-Wert setze sich die lange erwartete Konsolidierung nach der Mega-Rally damit weiter fort.In der Spitze habe sich die Nordex-Aktie im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Da komme die aktuelle Verschnaufpause nicht überraschend. Bislang hätten sich die Abschläge allerdings in Grenzen gehalten. Das könnte sich nun ändern: Mit einem Minus von über vier Prozent zähle der Titel im frühen Handel zu den schwächsten Werten an der deutschen Börse.Anleger sollten deshalb aber nicht in Panik verfallen, denn charttechnisch habe sich das Bild beim Highflyer noch nicht nachhaltig eingetrübt. Beim Blick nach unten seien die Gap-Kanten aus dem März bei 12,71 sowie 12,09 Euro als erste Unterstützungsmarken zu beachten. Knapp darunter verlaufe dann die 90-Tage-Linie bei derzeit 11,40 Euro."Der Aktionär" belässt das Kauflimit bei 12,50 Euro deshalb weiter im Markt, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: