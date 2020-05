XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Corona-Krise treffe auch die großen Turbinenbauer. Von Januar bis März hätten sowohl Nordex als auch Siemens Gamesa und der Weltmarktführer Vestas rote Zahlen geschrieben. Langfristig würden die Aussichten aber weiterhin stimmen. In Deutschland gebe es mittlerweile auch gute Nachrichten aus der Politik. Zudem schreite die technologische Entwicklung weiter voran.In Deutschland habe sich die Große Koalition in der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass die umstrittene 1.000-Meter-Abstandsregelung nicht bundesweit eingeführt werden solle. Die Bundesländer sollten Spielraum bekommen, die Regelung individuell zu gestalten.Damit könnte dem jüngsten Trend, dass hierzulande kaum noch neue Windkraftanlagen gebaut würden, entgegengewirkt werden. Vor allem für Nordex wäre eine positive Entwicklung auf dem deutschen Heimatmarkt wichtig, auch wenn zuletzt andere Märkte deutlich an Bedeutung gewonnen hätten.Offshore-Wind habe viel Potenzial. Noch spiele der Markt aber lediglich eine geringe Rolle. Die Turbinenbauer würden sich dennoch seit Monaten über volle Auftragsbücher freuen. Durch die Corona-Krise sei das Margenproblem aber wieder einmal deutlich geworden. Das Risiko bleibe deshalb hoch. Wer investieren will, sollte auf den dänischen Weltmarktführer Vestas setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: