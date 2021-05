Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,24 EUR -0,30% (07.05.2021, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,44 EUR +1,69% (07.05.2021, 09:04)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Green-Tech-Aktien hätten in dieser Woche wieder branchenübergreifend stark unter Druck gestanden. Auch der Turbinenbauer Nordex habe herbe Verluste verkraften müssen. Zwischenzeitlich habe die Aktie sogar unter der 20-Euro-Marke notiert. Die Gründe für den Abverkauf seien vielschichtig - auch, wenn die langfristigen Aussichten weiter stimmen würden.Zum einen sei die Angst vor steigenden Zinsen nach den Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen an den Märkten zurückgekehrt. Das treffe vor allem zukunftsorientierte Unternehmen wie Nordex, die heute noch rote Zahlen schreiben würden. Zum anderen herrsche die Angst vor, dass Corona-Pandemie und die Suezkanal-Blockade doch stärkere Auswirkungen auf die Lieferketten hätten als ohnehin erwartet.Hinzu gekommen seien die schwachen Zahlen mit gekappter Umsatzprognose von Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1). Auch Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) habe kein gutes erstes Quartal hingelegt. Doch die Dänen hätten zumindest die Prognose bestätigt und würden sich zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf zeigen. Es könnte eine Blaupause für Nordex sein: Die ersten drei Monate dürften auch beim MDAX-Konzern verhalten verlaufen sein - um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, sollte das Geschäft aber im weiteren Jahresverlauf wieder Fahrt aufnehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: