XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,3459 EUR +2,15% (04.10.2018, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,40 EUR -0,59% (04.10.2018, 12:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Ein Großauftrag aus Finnland komme bei den Anlegern von Nordex am Donnerstagmorgen gut an. Das Wertpapier sei im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um etwa fünf Prozent gestiegen und sei damit mit Abstand gefragtester Wert im SDAX gewesen.Wie erst heute per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben worden sei, habe Nordex bereits im September vom finnischen Projektentwickler Neoen den Auftrag über die Errichtung des 81-MW-Windparks "Hedet" erhalten. Das Projekt umfasse 18 Anlagen der neuen Turbinen-Baureihe N149/4.0-4.5, die Nordex schlüsselfertig für seinen Kunden errichte. Mitte 2019 solle die erste Turbine errichtet werden und im Laufe des Jahres werde der Park dann ans Netz gehen. Nach Abschluss der Installation aller Anlagen würden die beiden Unternehmen langfristig zusammenarbeiten und hätten einen Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit von fünfzehn Jahren abgeschlossen.Der starke Kursrutsch vom Dienstag, der die Aktie im Tief bis auf 8,02 Euro gedrückt habe, habe sie nach Meinung der Analysten der Deutschen Bank auf ein attraktives Niveau gebracht. Sie hätten ihre Verkaufsempfehlung gestrichen und würden jetzt mit der Einstufung "hold" ein sattes Kurspotenzial bis 14 Euro sehen. Ausgehend von aktuellen Kursen bei 8,50 Euro entspreche das einem Aufschlag von 64%. Das Abwärtspotenzial sei begrenzt.Martin Mrowka von "Der Aktionär" hat die Nordex-Aktie auf der Watchlist und rät Anlegern, auf eine nachhaltige Stabilisierung des Geschäfts zu warten. Ein längerfristiger Kauf dürfte erst nach Überwindung des Abwärtstrends bei 9,30 Euro beziehungsweise der 200-Tage-Linie bei 9,48 Euro lohnen. (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: