Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

22,50 EUR -7,86% (23.02.2021, 12:52)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

22,36 EUR -8,73% (23.02.2021, 12:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im ohnehin äußerst schwachen Marktumfeld kämen die zuletzt so gefragten Green-Tech-Aktien am Dienstag massiv unter Druck. So müsse auch der Turbinenbauer Nordex ein zweistelliges Minus verkraften. Vor den Zahlen trübe sich das Bild beim SDAX-Konzern damit massiv ein.Auf breiter Front setze am Dienstag ein herber Ausverkauf ein. Wind- und Solaraktien sowie die Wasserstoff-Highflyer - also die Branchen, die in den vergangenen Monaten sehr gefragt gewesen seien - würden dabei ein besonders deutliches Minus verzeichnen. Unternehmensspezifische Nachrichten gebe es dabei nicht. Vielmehr scheinen die Investoren ihre Anlagen umzuschichten und dabei ohne Rücksicht auf Verluste die Aktien zu verkaufen.Nordex könne sich diesem Trend nicht entziehen. Mit einem zweistelligen Minus notiere die Aktie so tief wie 2021 bislang noch gar nicht. Der Konzern selbst könne erst am 23. März wieder für neue Impulse sorgen, wenn die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr präsentiert würden. Bis dahin dürfte es darauf ankommen, ob die Stimmung für Green-Tech-Werte wieder besser werde.Neueinsteiger können bei Nordex deshalb eine Beruhigung der Lage abwarten, so Maximilian Völkl. Erst wenn der Abverkauf gebremst sei, sollte das niedrigere Niveau wieder zum Kauf genutzt werden. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 18 Euro. (Analyse vom 23.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: