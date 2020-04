XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,275 EUR +4,30% (27.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,325 EUR +2,81% (27.04.2020, 20:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld zähle die Nordex-Aktie am Montag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Grund für den Kurssprung seien wegfallende Liquiditätssorgen. Der Turbinenbauer habe eine Garantiekreditlinie erfolgreich um drei Jahre verlängert.Nordex habe am Montag bekannt gegeben, dass eine Kreditlinie eines Bankenkonsortiums in Höhe von 1,21 Milliarden Euro bis April 2023 verlängert worden sei. "Wir verdanken diesen angesichts des schwierigen Marktumfelds außerordentlichen Erfolg unseren Partnerbanken, die diesen mit ihrem Vertrauen gegenüber Nordex und ihrer unermüdlichen Unterstützung ermöglicht haben", habe Finanzchef, Christoph Burkhard, gesagt.Die Liquidität sei bei Nordex ein wichtiges Thema, nachdem der Konzern nach wie vor rote Zahlen schreibe. Die Verlängerung der Kreditlinie sei deshalb klar positiv zu werten. Die Aktie löse sich am Montag deshalb wieder von der 7,00-Euro-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: