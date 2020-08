XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,95 EUR +1,20% (25.08.2020, 09:01)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,95 EUR +1,39% (25.08.2020, 09:14)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Einmal mehr könne sich der Turbinenbauer am Dienstag einen neuen Auftrag sichern. Während Nordex das Margenproblem noch immer nicht in den Griff bekommen habe, seien die Auftragsbücher weiterhin voll. An der Börse komme die Euphorie zurück. Ein neues Corona-Erholungshoch scheine möglich.Das Unternehmen liefere acht Turbinen mit einem Gesamtvolumen von 27,7 Megawatt für einen Windpark in Brasilien. Teil des Auftrags von TODA Energia do Brasil sei auch der Service für 15 Jahre. Errichtet werden sollten die Turbinen ab März 2021.Trotz des Corona-bedingten Rückgangs in Q2 bei den Neuaufträgen seien die Auftragsbücher bei Nordex weiter gut gefüllt. Die Aussichten für Windkraft würden - unabhängig von den Problemen im Heimatmarkt Deutschland - auch weiter gut bleiben. Der entscheidende Punkt bleibe aber, dass Nordex die Aufträge auch in profitable Umsätze umwandeln müsse. Durch die Coronakrise habe sich der Turnaround weiter verschoben. Nordex habe sich inzwischen aber ausreichend finanziellen Spielraum verschafft, um auch diese Herausforderung zu meistern.Spekulative Anleger setzen auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Erstes Ziel sei der Sprung über das Corona-Erholungshoch bei 11,68 Euro. (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: