XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,61 EUR +0,16% (14.11.2019, 10:30)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum dritten Quartal sei die Nordex-Aktie wegen des wachsenden Nettoverlusts zunächst in die Knie gegangen. Doch bereits im Tagesverlauf habe der TecDAX-Titel die Verluste komplett wettmachen können. Der anhaltende Auftragsboom sorge weiter für Euphorie und könnte bald auch die Marge steigen lassen.Mit den zahlreichen Neuaufträgen sei Nordex auf dem richtigen Weg. Trotz weiterhin roter Zahlen habe die operative Marge im dritten Quartal zumindest bereits gesteigert werden können. Nachdem die margenschwachen Altaufträge nun nach und nach abgearbeitet seien, dürfte die Marge in den kommenden Monaten weiter zulegen. Das große Ziel: Im kommenden Jahr könnte Nordex wieder profitabel werden. Gelinge das, dürfte auch die Aktie in den Rallymodus schalten.Die Nordex-Aktie trotze den Profitabilitätssorgen und lege weiter zu. Der große Vorteil: Die Kapitalerhöhung durch Acciona verschaffe einerseits Zeit für den Turnaround und andererseits sichere die damit verbundene Übernahmeofferte zu 10,32 Euro je Aktie den Kurs nach unten ab. Das Chance-Risiko-Verhältnis stimme. Anleger könnten dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2019)