Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe sich in den vergangenen Tagen etwas von den jüngsten Tiefstkursen lösen können. Doch der nachhaltige Befreiungsschlag lasse weiter auf sich warten, die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors sei noch immer nah. Da dürfte auch ein weiterer Auftrag kurzfristig nicht helfen.Nordex liefere 14 Turbinen des Typs N117/3600 für einen 50-Megawatt-Windpark in Polen. Auftraggeber sei die Ignitis Group aus Litauen, die auch einen Premium Service Vertrag über 20 Jahre in Anspruch nehme. Lieferung und Installation sollten im Sommer 2023 beginnen, Ende des Jahres sei die Inbetriebnahme vorgesehen.Trotz des anhaltenden Auftragsbooms notiere die Nordex-Aktie nur etwa halb so hoch wie im April 2021. Auch das 52-Wochen-Tief bei 13,25 Euro aus dem Oktober sei noch immer nicht weit entfernt. Zuletzt habe der Titel zwar höhere Tiefs markiert, was ein positives Zeichen sei. Doch erst wenn die obere Begrenzung des Seitwärtskorridors bei 16,50/16,60 Euro überwunden werde, helle sich das Chartbild nachhaltig auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: