Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bereits mehrfach sei der MDAX-Titel in den vergangenen Monaten am Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 16,50 Euro gescheitert. Auch dank der anhaltend guten Auftragslage schicke sich die Nordex-Aktie nun an, einen neuen Versuch zu starten. Gehe es nach den Experten, seien ohnehin bald höhere Kurse möglich.13 Analysten würden sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit regelmäßig mit der Nordex-Aktie beschäftigen. Neun davon würden zum Kauf raten, dem stehe keine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Vier Mal laute das Rating "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege mit 18,86 Euro mehr als 20 Prozent über dem gegenwärtigen Niveau.Mehrere Analysten würden auch Kurse über 20 Euro für realistisch halten. Besonders bullish zeige sich HSBC-Analyst Sean McLoughlin, der den fairen Wert bei 25 Euro sehe. Auf der anderen Seite liege nur ein Experte mit seinem Ziel unter dem aktuellen Kursniveau. Sven Diermeier von Independent Research gebe 14,90 Euro als fairen Wert aus.Neueinsteiger warten deshalb vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link