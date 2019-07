XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Dank des Kurssprungs in der vergangenen Woche habe es für den SDAX-Titel zuletzt wieder richtig gut ausgesehen. Doch im schwachen Marktumfeld falle am Dienstag auch die Nordex-Aktie zurück. Mit einem Minus von rund drei Prozent müsse der Ausbruchsversuch vorerst ad-acta gelegt werden. Besser sehe es beim Konkurrenten Vestas aus.Vestas habe erstmals seit Ende letzten Jahres einen Auftrag aus Deutschland vermeldet. Im Heimatmarkt von Nordex liefere der dänische Weltmarktführer zwölf Turbinen mit einer Gesamtleistung von 41 Megawatt an den Bürgerwindpark Reußenköge. In Q3/2020 solle die Auslieferung beginnen.Insgesamt bleibe der Trend in der Branche eindeutig: Nordex, Vestas und Co würden ständig neue Aufträge melden und dürften auch künftig davon profitieren, dass Klimaschutz wieder ein zentrales Thema der Gesellschaft werde. Während Kohlestrom vor dem Aus stehe, steige die Nachfrage nach Erneuerbaren Energien. Das zeige sich auch an der Börse, Windaktien würden 2019 auf breiter Front zu den Top-Performern an den Märkten gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link