Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,35 EUR -3,61% (16.08.2019, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,795 EUR (15.08.2019)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex-Anleger würden derzeit gute Nerven brauchen. Nach den überzeugenden Zahlen habe die Aktie des Turbinenbauers am Mittwoch zwölf Prozent gewonnen. Doch bereits einen Tag später habe eine leichte Gewinnwarnung des Weltmarktführers Vestas wieder für einen Abverkauf der kompletten Kursgewinne gesorgt. Und die Volatilität dürfte weiter hoch bleiben.Es sei ohnehin eine schwierige Situation für Windaktien. Auf der einen Seite würden die Konzerne seit Jahresbeginn zahlreiche Neuaufträge vermelden und dank der vollen Auftragsbücher die Umsätze steigern. Auf der anderen Seite lasse der Ausbau der Windenergie beispielsweise in Deutschland aktuell zu wünschen übrig und die Turbinenbauer würden wegen des hohen Preisdrucks nach wie vor mit Margenproblemen kämpfen.Vor allem die mangelnde Profitabilität sei es, die bei Nordex auf die Stimmung drücke. Im Gegensatz zu Rivalen wie Vestas oder Siemens Gamesa schreibe der Konzern auch im laufenden Jahr rote Zahlen - und Besserung sei nach den branchenweit schwachen Margen im zweiten Quartal aktuell nicht in Sicht. Nordex wolle im kommenden Jahr zwar wieder profitabel werden, doch das werde eine große Herausforderung.Nachdem die Nordex-Aktie ausgestoppt wurde, sollten Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer auf den Erfolg der Turbinenbauer setzen wolle, sei mit dem profitablen Marktführer Vestas besser beraten. Die marginale Prognosekürzung habe die Aktie gut weggesteckt. Hier sollten Anleger dabeibleiben. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: