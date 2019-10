Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,49 EUR -1,20% (28.10.2019, 15:54)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse des Analysten Rakesh Patel von Goldman Sachs:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rechnet Rakesh Patel, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) weiterhin mit einer neutralen Kursentwicklung.Im Anschluss an die Bekanntgabe von Auftragszahlen aktualisieren die Analysten von Goldman Sachs ihr Bewertungsmodell für Nordex SE.Der Auftragseingang sehe stark aus. Im Zuge einer Anhebung der Gewinnprojektionen für das kommende Jahr setzt Analyst Rakesh Patel das Kursziel für die Nordex-Aktie von 10,60 auf 12,00 EUR herauf.In ihrer Nordex-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel unverändert mit "neutral" ein.Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,50 EUR -1,12% (28.10.2019, 15:39)