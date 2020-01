Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,04 EUR +2,91% (09.01.2020, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,98 EUR +3,72% (09.01.2020, 13:59)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die zahlreichen Aufträge der vergangenen Wochen hätten der Nordex-Aktie zuletzt keinen neuen Schwung verleihen können. Doch am Mittwoch könne der Turbinenbauer die jüngsten Verluste abschütteln und wieder über die 12-Euro-Marke klettern. Für Rückenwind sorge dabei vor allem eine optimistische Analystenstudie.Das Bankhaus Metzler sehe exzellente Aussichten für Nordex 2020 und erhöhe das Ziel von 15,90 auf 16,30 Euro. Die Einstufung laute weiter "buy". Auf Basis der Auftragsentwicklung dürfte das Wachstum 2020 noch stärker ausfallen als im vergangenen Rekordjahr, heiße es in einer neuen Studie. Für Nordex spreche außerdem, dass der Konzern Marktanteile hinzugewinne und auch die starke Entwicklung in der Branche allgemein.In der Tat sollte es Nordex gelingen, dank des starken Auftragsbuchs ein deutliches Umsatzwachstum einzufahren. Schlüssel für den Erfolg an der Börse bleibe aber, dass dies auch profitabel gelinge. Hier liege nach wie vor das große Problem des Konzerns, der dank der Kapitalerhöhung durch Acciona im vergangenen Jahr aber über eine ausreichend starke Bilanz verfüge, um den Turnaround ohne den ganz großen Druck anzugehen.Spekulative Anleger setzen auf den Turnaround, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Gelinge dieser, seien deutlich höhere Kurse drin. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: