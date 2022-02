Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.02.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit rund drei Prozent Minus setze der TecDAX-Titel seine Talfahrt am Montag fort. Eine deutliche Abstufung durch die Bank of America drücke auf die ohnehin angeschlagene Stimmung. Mit dem erneuten Rutsch unter die 13-Euro-Marke habe sich das Chartbild der Nordex-Aktie jetzt noch weiter eingetrübt.Die Windenergiebranche leide weiter massiv unter Problemen mit den Lieferketten, so BofA-Analyst George Featherstone. Die Entwicklung werde daher immer unberechenbarer. Hinzu kämen noch steigende Rohstoffkosten. Der Experte habe die Nordex-Aktie deshalb von "Buy" auf "Neutral" heruntergestuft und das Kursziel von 22,00 auf 14,50 Euro reduziert.Seit den Hochs im April 2021 habe sich die Nordex-Aktie inzwischen mehr als halbiert. Angesichts schwacher Zahlen des Rivalen Vestas aus Dänemark und der erneuten Gewinnwarnung von Siemens Gamesa sei schnelle Besserung auch nicht in Sicht. Dem tragen auch die Analysten mehr und mehr Rechnung - weitere Abstufungen scheinen durchaus möglich, so Maximilian VölklBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: