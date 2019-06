XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das erste Quartal habe ganz im Zeichen von Nordex gestanden. Die Aktie habe zu den stärksten auf dem deutschen Kurszettel gezählt. Von Anfang Januar bis zum Jahreshoch hätten die Papiere des Windanlagenbauers rund 100 Prozent zugelegt. In den vergangenen Wochen sei die Luft jedoch raus. Auch der TSI Wert leide unter der Kursflaute.Als die Börsenampel Anfang März wieder auf Grün gesprungen sei, sei Nordex einer der ersten Aktien gewesen, die in das TSI Musterdepot des "Aktionär" gekauft worden sei. Mit einem TSI Wert von 99,44 Prozent habe die Nordex-Aktie zu diesem Zeitpunkt die HDAX TSI Liste angeführt. Im Hoch sei der TSI Wert sogar bis auf das perfekte Scoring von 100 Prozent geklettert. Im Gleichschritt mit dem Kurs habe auch der TSI Wert in den letzten Wochen nachgegeben. Zuletzt habe der TSI Wert bei 81,26 Prozent gelegen. Grund zur Sorge müssten Anleger jedoch noch nicht haben. Laut TSI System werde ein Verkaufssignal erst generiert, wenn die wichtige 50-Prozent-Schwelle nach unten durchbrochen werde - diese sei jedoch noch weit entfernt. Aus charttechnischer Sicht habe sich außerdem an der 12-Euro-Marke eine Unterstützung herauskristallisieren können.Fundamental sei außerdem noch alles in bester Ordnung. Nordex ziehe Auftrag nach Auftrag an Land. Kürzlich habe Nordex die Serviceaufträge für Windparks von NaturEner USA im Volumen von 400 Megawatt erneut für zehn Jahre an Nordex vergeben können. Bereits seit der Inbetriebnahme 2009 sei Nordex verantwortlich für die Service-Dienstleistungen gewesen. Die Verlängerung spreche für die hohe Qualität und Kompetenz von Nordex.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: