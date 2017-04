ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (07.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie konsolidiert nahe der 13-Euro-Grenze - AktienanalyseAm Ende ging dann doch alles ganz schnell. Gerade einmal zwei Wochen lagen zwischen Verkündung und Umsetzung des Wechsels an der Unternehmensspitze von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Neuer Chef von Nordex werde der bisherige Chief Operating Officer José Luis Blanco, der den bisherigen Unternehmenslenker Lars Bondo Krogsgaard ablöse. Krogsgaard habe zuletzt wiederholt die Prognosen senken müssen, was ihn bei Investoren nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern letzten Endes auch seinen Job gekostet habe. Dabei würden sich die Zahlen für 2016 durchaus sehen lassen. Durch die Übernahme der spanischen Acciona Windpower habe das Rostocker Unternehmen seinen Umsatz um 40 Prozent auf 3,4 Milliarden, den Nettogewinn sogar um 82 Prozent auf 95 Millionen Euro steigern können. Für das laufende Geschäftsjahr rechne die Unternehmensleitung in einem schwierigen Geschäftsumfeld allerdings mit einer Stagnation der Zahlen. Der neue Vorstandschef Blanco habe unter diesen Rahmenbedingungen bereits angekündigt, eine noch höhere Kostendisziplin an den Tag zu legen.Der Aktienkurs des Unternehmens brach nach der letzten Gewinnwarnung im Februar deutlich ein und konsolidiert seitdem nahe der 13-Euro-Grenze, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 07.04.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,265 EUR +0,99% (07.04.2017, 12:14)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,234 EUR +0,35% (07.04.2017, 12:34)