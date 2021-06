Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Nordex sei am Donnerstag unter die Chartunterstützung bei 17,10 Euro gerutscht. Am Freitagmorgen würden sie auf der Handelsplattform Lang & Schwarz bei 16,99 Euro notieren. Sie würden damit derzeit auf dem tiefsten Stand seit November 2020 notieren.Das stehe im Gegensatz zum Optimismus der Branche. Denn erst tags zuvor habe die Hamburg Messe, die im Zusammenhang mit der Fachmesse Windenergy regelmäßig die Branchenstimmung erheben lasse, eine große Zuversicht konstatiert.Die Windkraftindustrie blicke mit großer Zuversicht in die Zukunft. "Insbesondere die langfristigen Marktaussichten tragen zu einer guten Bewertung in der Onshore- und Offshore-Windindustrie bei", heiße es in einer Mitteilung der Hamburg Messe. "Zu den größten Gewinnern im Stimmungsbarometer gehören dabei die Märkte in Europa und Nordamerika, die ihre Positionen deutlich ausbauen können."Die momentane Marktsituation für die Windkraft an Land (Onshore) werde von den Marktakteuren ebenso durchweg positiv eingeschätzt wie die Zukunftsaussichten. Dabei gelte neben Asien vor allem Nordamerika als Antreiber: Seit dem Machtwechsel von Präsident Donald Trump zu Joe Biden würden die USA einen starken Ausbau bei der Erzeugung von Windenergie planen. Für die Windkraft auf See (Offshore) seien die positiven Einschätzungen der Experten noch besser: "Insbesondere Nordamerika kann seine Bewertung deutlich verbessern und verzeichnet eine neue Bestmarke", berichte die Hamburg Messe.Zuversicht sei auch bei den Analysteneinschätzungen zu Nordex der vergangenen Wochen zu sehen. Selbst die vergleichsweise zurückhaltenden Analysten von der Citigroup und Goldman Sachs lägen mit Zielen von 22,50 und 22,60 Euro deutlich über dem aktuellen Xetra-Niveau. Seit dem Jahreshoch Anfang April bei 29,20 Euro sei es inzwischen um mehr als 40 Prozent abwärts gegangen. Ähnlich schwer habe es seit Januar die dänische Orsted, Siemens Gamesa und etwas weniger Vestas erwischt.Charttechnisch sei die Aktie von Nordex derzeit ganz klar angeschlagen. Doch die fundamentalen Aussichten würden stimmen. Entscheidend bleibe natürlich, dass der Konzern tatsächlich Fortschritte bei der Marge mache. Dann stehe deutlich höheren Kursen nichts im Weg.Anleger können versuchen mit einem Abstauberlimit zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.06.2021)Mit Material von dpa-AFX