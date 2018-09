ISIN Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.09.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) charttechnisch unter die Lupe.Seit rund einem Jahr arbeite die Nordex-Aktie an einer Stabilisierung. Die Basis würden dabei die Tiefs vom November 2017 und März 2018 bei 7,09 EUR/6,86 EUR bilden. Auf der Indikatorenseite dokumentiere das frische MACD-Schnittsignal bei monatlicher Berechnungsweise sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy den laufenden Gezeitenwandel. In dieser Gemengelage notiere das Papier aktuell an einer ganz entscheidenden charttechnischen Hürde. Über die letzten Wochen habe der Titel ein kleines Dreieck ausgeprägt, welches bei einem Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 9,48 EUR) nach oben aufgelöst wäre. Mit anderen Worten: Eine positive Weichenstellung sorge für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter dem diskutierten Szenario einer langfristigen unteren Umkehr. Schließlich ergebe sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial oberhalb des Junihochs von 11,45 EUR. Das zuletzt genannte Level sei deshalb so wichtig, weil jenseits dieser Marke der große Doppelboden tatsächlich vervollständig wäre. Rückzugslinien auf der Unterseite bestünden in Form der jüngsten beiden Tiefs bei 8,31/8,17 EUR bzw. danach in Form der o. g. Mehrjahrestiefs, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.09.2018)