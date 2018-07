Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.07.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Schon wieder eine gute Meldung von Nordex: Das Unternehmen erreiche in Q2 einen Auftragseingang von knapp 1,1 Gigawatt. Zu verdanken sei das insbesondere dem Großauftrag aus Brasilien vom Wochenanfang.Mit einem Auftragseingang von 1.089,8 Megawatt in Q2 (Vorjahresquartal: 565,5 MW) schließe die Gruppe an die Entwicklung von Q1/2018 an, als das Neugeschäft bereits über ein Gigawatt erreicht habe. Zum Ende des ersten Halbjahres 2018 komme Nordex damit im Projektgeschäft (ohne Service) auf einen Auftragseingang von insgesamt rund 2,1 Gigawatt (H1/2017: 933 MW).Nordex habe kürzlich den größten Einzelauftrag seiner Geschichte eingeheimst: Brasilien möchte mit Nordex-Anlagen für 595 MW einen Windpark errichten. Zusammen mit einer weiteren Bestellung über 123 MW liege Brasilien mit 718 MW damit an der Spitze der Einzelmärkte. Ferner habe das Unternehmen in Q2 noch einen größeren Auftrag über 147 MW aus Südafrika erhalten.Analysten würden je Megawatt Leistung bei Windkraftanlagen an Land mit einem Auftragsvolumen von gut 800.000 Euro rechnen. Damit hätte Nordex in Q2 Aufträge im Wert von schätzungsweise 900 Mio. Euro verbucht. Zum Vergleich: 2017 habe man einen Umsatz von knapp 3,1 Mrd. Euro erzielt.Längerfristig orientierte Aktionäre sollten bei der Nordex-Aktie noch abwarten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Zu ungewiss bleibe, inwieweit sich die höheren Umsatzzahlen auch in Gewinnen niederschlagen würden. (Analyse vom 12.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link