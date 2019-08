Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,08 EUR +0,11% (26.08.2019, 13:28)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie sei in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten und notiere wieder einstellig. Sorgen um die Profitabilität hätten beim deutschen Turbinenbauer trotz der starken Auftragslage zuletzt die Überhand gewonnen. Das Bankhaus Metzler sehe nach dem Abverkauf nun jedoch eine gute Einstiegsgelegenheit. Die Experten hätten die Nordex-Aktie sogar in die "Top Ten"-Liste aufgenommen. Ihr Votum laute entsprechend "buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro.Windkraft sei wieder gefragt. Die Konzerne würden sich über viele Neuaufträge freuen. Doch wegen der schwachen Profitabilität zeige sich die Nordex-Aktie derzeit sehr volatil und daran dürfte sich auch in den kommenden Wochen nichts ändern. Wer in die Branche investieren wollr, greife zum dänischen Weltmarktführer Vestas, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,09 EUR +0,28% (26.08.2019, 13:20)