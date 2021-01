Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,64 EUR -3,60% (12.01.2021, 13:19)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,64 EUR -3,60% (12.01.2021, 13:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol Deutschland: NDX1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Ein Rücksetzer sei bei Nordex nach der Mega-Rally der vergangenen Wochen überfällig gewesen. Nun sei es soweit. Die Aktie des Turbinenbauers trage am Dienstag die rote Laterne im TecDAX. Für Unsicherheit sorge der Abgang von Finanzvorstand Christoph Burkhard. Anleger sollten allerdings nicht in Panik verfallen.Der bisherige Chef des Europa-Segments, Ilya Hartmann, übernehme zum 1. März das Finanzressort. Aus persönlichen Gründen habe Burkhard sein Mandat als Finanzchef vorzeitig zum 28. Februar niedergelegt, habe Nordex am Dienstag mitgeteilt. "Wir bedauern die Vertragsauflösung mit Christoph Burkhard sehr, die im besten gegenseitigen Einvernehmen erfolgt", habe der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Wolfgang Ziebart, gesagt.Überraschende Vorstandswechsel würden immer für leichte Unsicherheit sorgen. Es sei jedoch nicht zu erwarten, dass sich an der Strategie von Nordex etwas ändere. Mache der Konzern weiter operative Fortschritte, dürfte der Turnaround gelingen. Finanziell sei Nordex ohnehin gut aufgestellt, was Hartmann den Einstieg erleichtern dürfte. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: