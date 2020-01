XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,97 EUR -1,40% (13.01.2020, 12:10)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,96 EUR -1,24% (13.01.2020, 12:25)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe Nordex vor allem mit guten Nachrichten überzeugt. Doch trotz des Booms der Windbranche habe der Turbinenbauer noch immer mit dem alten Margenproblem zu kämpfen. Der Konzern sei zwar auf dem richtigen Weg, doch die Herausforderungen würden bleiben. So würden die Vergütungen für die Turbinen weiter sinken.Im zweiten Halbjahr 2019 seien die Preise für die Neuverträge laut BNEF auf 700.000 Dollar je Megawatt gefallen. Zum Vergleich: Noch 2014 habe es 1,26 Milliarden Dollar je Megawatt gegeben. Doch der langfristige Preisverfall mache sich bereits seit Anfang des Jahrzehnts bemerkbar.Die Preise pro Turbine würden zwar etwa stabil bleiben. Doch die Kunden bekämen immer mehr Leistung für den selben Preis. Das zeige: Die Konzerne könnten die Entwicklung bei den Turbinen, die immer leistungsfähiger würden, nicht über höhere Margen an die Kunden weitergeben. Das sei durchaus ein Rückschlag, nachdem es zuletzt noch Berichte über eine Stabilisierung der Preise gegeben habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: