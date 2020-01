Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (02.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.2019 sei ein gutes Jahr für Windaktien gewesen. Nordex, Vestas und Co hätten sich über zahlreiche Neuaufträge gefreut. Die jüngste Entwicklung deute darauf hin, dass sich daran auch 2020 nichts ändern werde. Zum Jahreswechsel habe der dänische Weltmarktführer Vestas noch einmal zahlreiche Aufträge vermeldet.Alleine in China habe Vestas Ende 2019 noch einmal drei neue Aufträge vermeldet. Insgesamt würden 73 Turbinen mit einem Volumen von 161 Megawatt geliefert. Hinzu seien weitere große Aufträge aus den USA, Russland, Vietnam, Italien und Südkorea gekommen. Auch Nordex habe einen starken Dezember aufweisen und mehrere Aufträge vermelden können. Im Gegensatz zum dänischen Wettbewerber bleibe beim SDAX-Konzern aber das Margenproblem.2020 werde es bei Nordex deshalb vor allem darauf ankommen, dass die vollen Auftragsbücher auch profitabel abgearbeitet werden könnten. Da die neue Turbinengeneration Delta4000 aber deutlich lukrativer sei, als die Altaufträge, die nun mehr und mehr abgearbeitet seien, stünden die Voraussetzungen gut, dass dies gelinge.Gelingt der Sprung in die schwarzen Zahlen, dürfte dank des Auftragsbooms eine neue Rally starten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Weltmarktführer Vestas bleibe ohnehin auf der Kaufliste und sei die etwas konservativere Variante. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: