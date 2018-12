Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,00 Buy Goldman Sachs Manuel Losa 10.12.2018 10,00 Hold Commerzbank Sebastian Growe 03.12.2018 6,80 Sell Société Générale Alok Katre 15.11.2018 7,80 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 14.11.2018 7,50 Reduce Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl 13.11.2018 7,60 Sell Citigroup - 13.11.2018

Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,668 EUR -0,23% (14.12.2018, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,696 EUR -1,32% (14.12.2018, 15:29)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.12.2018/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach Quartalszahlen zu? 11,00 oder 6,80 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE hat am 13.11.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13.11.2018 zu entnehmen ist, sei der Windkraftanlagenbauer nach neun Monaten pessimistischer für das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2018 nun eher am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 2,4 bis 2,6 Mrd. Euro herauskommen. Gleiches gelte für die operative Marge (EBITDA). Auch hier scheine ein Abschneiden am unteren Ende der Bandbreite von 4 bis 5% wahrscheinlicher.Nordex leide unter dem Preisdruck und der Auftragsflaute in der Branche. In den ersten neun Monaten sei der Umsatz um 23,6% auf 1,77 Mrd. Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 60,7% auf 71,4 Mio. Euro abgesackt. Unter dem Strich habe ein Nettoverlust von 51,8 Mio. Euro gestanden, nach einem Gewinn von 27,9 Mio. Euro ein Jahr zuvor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Manuel Losa, in einer Aktienanalyse vom 10.12.2018 sein Kursziel von 10,00 auf 11,00 Euro erhöht und Nordex von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Nach dem Hoch im Dezember 2015 und den darauf folgenden Kurseinbußen biete sich jetzt eine attraktive Einstiegschance, so der Analyst. Denn bei den Aufträgen zeichne sich eine Verbesserung ab. Auch sollte die Markteinführung neuer Windkraftanlagen ab 2020 höhere Konsensschätzungen zur Folge haben. Ab diesem Jahr dürfte auch der freie Barmittelfluss wieder positiv werden.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von der Société Générale und liegt bei 6,80 EUR. Alok Katre, Aktienanalyst der Société Générale, hat in einer Aktienanalyse vom 15.11.2018 den Titel von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 9,30 auf 6,80 Euro reduziert. Hoher Preisdruck mache dem Unternehmen zu schaffen, so der Analyst. 2019 dürfte schwieriger werden, das operative Ergebnis sollte dann im Jahresvergleich um 20 bis 25% sinken. Da sich die Wende zum Positiven schlecht vorhersagen lasse, gebe es für Investoren aktuell keinen Grund, die Aktie zu besitzen - trotz niedriger Bewertung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: