Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (25.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Die Aktie von Nokia stürze nach schwachen Zahlen um knapp zehn Prozent ab. Grund: Der finnische Netzwerkausrüster Nokia habe im ersten Quartal einen überraschenden Verlust eingefahren. Ein Schock für die Anleger. Der Nokia-Chef ringe um Ausreden - doch die Konkurrenz zeige, wie es besser gehe.Ein schwaches erstes Quartal für Nokia: Operativ habe der Konzern ein Minus von 59 Millionen Euro ausgewiesen - nach einem Gewinn von 239 Millionen im Vorjahr. Analysten hätten dagegen mit einem Gewinn in etwa auf Vorjahresniveau gerechnet.Der Umsatz sei zwar im ersten Quartal um zwei Prozent auf 5,03 Milliarden Euro gestiegen, doch vor allem in der größten Sparte für Netzwerkausrüstung habe der Margenrückgang voll durchgeschlagen, was der wichtigste Grund für den Verlust gewesen sei. Hier kämpfe Nokia unter anderem mit dem Konkurrenten Ericsson um Marktanteile im 5G-Geschäft. Alle Anbieter würden ihre Produkte zu niedrigen Preisen in den Markt in der Hoffnung auf lukrativere Anschlussgeschäfte drücken.Nokia-Chef Rajeev Suri habe am Donnerstag auch von einem "wirtschaftlich aggressiven" Verhalten der Wettbewerber in den ersten Phasen des 5G-Rollout gesprochen. Nokia erwarte, dass der wesentliche Teil der 5G-Investitionen vor allem im zweiten Halbjahr stattfinden werde. Deshalb bleibe das Unternehmen auch bei seinen Jahreszielen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt: Nokia liegenlassen und auf Ericsson setzen. (Analyse vom 25.04.2019)Mit Material von dpaAFX