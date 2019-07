Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (31.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Dank des Aufbaus der neuen 5G-Mobilfunknetze sei der Umsatz in Q2/2019 unerwartet deutlich um 7,2% (währungsbereinigt (wb.): +5%) auf 5,69 (Vj.: 5,31; Analystenerwartung: 5,37; Marktkonsens: 5,43) Mrd. Euro geklettert. Die Ergebnisentwicklung sei hingegen aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen. So habe bspw. das bereinigte operative Ergebnis deutlich über dem Marktkonsens gelegen, während der Nettoverlust wiederum überraschend hoch ausgefallen sei. Die Unternehmenszielsetzungen für 2019 und 2020, die aus Sicht des Analysten weiterhin ambitioniert bleiben würden, seien bestätigt worden. Friebel habe seine EPS-Prognose für 2019 auf 0,01 (alt: 0,02) Euro gesenkt (EPS 2020e: unverändert 0,17 Euro).Wie Ericsson werde nach Meinung des Analysten auch Nokia langfristig vom neuen Mobilfunkstandard 5G sowie von der zunehmenden Digitalisierung und dem damit einhergehenden stetigen Investitionsbedarf in die Netzwerkinfrastruktur profitieren. Derzeit weise Nokia seines Erachtens aber noch eine überdurchschnittlich schwache Geschäftsentwicklung auf.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Nokia-Aktie. Das Kursziel werde von 5,00 Euro auf 5,40 Euro reduziert. (Analyse vom 31.07.2019)Börsenplätze Nokia-Aktie: