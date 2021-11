Die Empfehlung "halten" wird indes bestätigt, so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Nokia-Aktie. (Analyse vom 11.11.2021)



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,001 EUR +0,83% (11.11.2021, 14:34)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,003 EUR -0,34% (11.11.2021, 14:36)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (11.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Nokia habe eine solide Margensteigerung in einem schwierigen operativen Umfeld (v.a. Komponentenknappheit, höhere Chip-Preise) im dritten Quartal gemeldet und den Konsens beim Betriebsergebnis mit EUR 502 Mio. um 14% übertroffen. Der Nettoumsatz habe mit EUR 5,40 Mrd. in etwa den Markterwartungen entsprochen.Bereinigt um die Abweichung von EUR 49 Mio. bei den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen, die eine weitere einmalige Neubewertung des Venture-Portfolios (EUR 40 Mio.) enthalten habe, habe das bereinigte und vergleichbare Betriebsergebnis mit EUR 634 Mio. rund 20% über dem Konsens gelegen. Die operative Marge habe sich von 9,2% im dritten Quartal 2020 dank einer konsequenten Kostendisziplin auf 11,7% ausgeweitet. Vor allem die Ergebnisqualität habe sich stark verbessert; die 12-Monats-Marge beim freien Cashflow liege jetzt bei 12,5%, gegenüber einem mittleren einstelligen Minus noch vor zwei Jahren.Der Umsatz mit Cloud- und Netzwerkdiensten habe mit +12,8% auf EUR 748 Mio. deutlich zulegen und gleichzeitig die Analystenschätzungen um rund 7% übererfüllen können. Der Umsatzanstieg spiegele das starke zweistellige Wachstum in den Bereichen Core Networks (das weiterhin von der 5G-Kerntechnologie profitiert habe) als auch bei Enterprise Solutions wider. Die vergleichbare Bruttomarge habe 37,6% betragen, verglichen mit 19,6% im dritten Quartal 2020. Der starke Anstieg des Bruttogewinns und der Bruttomarge sei auf den Wegfall einer projektbezogenen Verlustrückstellung, die das dritte Quartal 2020 negativ beeinflusst habe, sowie höhere Nettoumsätze und allgemeine operative Verbesserungen zurückzuführen.Nokia Technologies (Patent-Portfolio) habe im Abschlussquartal 2020 recht ordentliche Ergebnisse präsentieren können. Der Segmentumsatz habe sich um 10,9% auf EUR 367 Mio. vs. dem Konsens von EUR 362,4 Mio. erhöht, der operative Betriebsgewinn habe sich um 8,0% auf EUR 285 Mio. verbessert, bei einer operativen Marge von 77,7% (Q3 2020: 79,8%). Der Anstieg der Umsatzerlöse von Nokia Technologies sei in erster Linie auf höhere Umsatzerlöse aus Patentlizenzen im Zusammenhang mit neuen bzw. erneuerten Patentlizenzvereinbarungen zurückzuführen, die in diesem Jahr und im vierten Quartal 2020 unterzeichnet worden seien, sowie auf einen positiven Effekt aus einer einmaligen Transaktion.Es gebe weltweit rund 15 Mio. Industrieanlagen, die mit 5G auf "Industrie 4.0" umgestellt werden müssten. Nokia baue für eine erfolgreiche Markteinführung externe Vertriebsschichten auf. Der CEO habe in der Q3-Telefonkonferenz darauf hingewiesen, dass die möglichen Umsätze zwar mit höheren Akquisitionskosten, aber gleichzeitig auch mit einer höheren Marge einhergehen sollten. Wir finden das "Network-as-a-Service"-Geschäftsmodell von Nokia interessant, obwohl es wahrscheinlich kein Modell für alle ist, aber es könnte für kleinere und mittelgroße Fabriken und Werkstätten sowie für einige Unternehmen gut passen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nokia sei in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter in Sachen ESG, da es sich verpflichtet habe, die Emissionen aus der eigenen Produktion und - was noch wichtiger sei - seiner Produkte zu reduzieren. Nokia sei eines der wenigen Unternehmen, die sich dem +1,5°C-Temperaturziel des Pariser Abkommens verpflichtet hätten. Die Initiative Science Based Targets Initiative (SBTi) habe die neuen Ziele von Nokia abgesegnet, mit denen das Unternehmen seine Verpflichtung zur Anpassung an das Pariser Ziel erfülle. Im März 2021 habe Nokia angekündigt, die Emissionen im eigenen Betrieb und bei den verwendeten Produkten bis 2030 zu halbieren.Das Unternehmen visiere nun eine operative Marge für das Jahr 2021 am oberen Ende der Prognosespanne (zwischen 7% und 10%) an, wenn auch mit einer gedämpfteren Umsatzsaisonalität im vierten Quartal als im letzten Jahr. Das Unternehmen habe seine Prognose für 2021 sowie seinen mittelfristigen Ausblick für 2023 bestätigt. Das Unternehmen sehe den währungsbereinigten Umsatz 2021 in der Bandbreite von EUR 20,6 Mrd. bis EUR 21,8 Mrd. Für 2023 gehe Nokia weiterhin davon aus, dass man schneller als der Gesamtmarkt wachsen werde, bei einer adjustierten operativen Marge zwischen 10% und 13%.Nokia befinde sich mitten in seiner vierjährigen Umstrukturierung. Nach Ansicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG sei der Turnaround bei der Wiedererlangung der Produktwettbewerbsfähigkeit im Bereich 5G RAN ("Radio Access Network"; bezeichnet im Mobilfunk die Komponenten rund um die Antennen-Technik) bereits weit fortgeschritten. Allerdings müsse sich dies noch vollständig in Produktkosten- und Betriebskosteneffizienzen sowie in Netto-Marktanteilsgewinnen niederschlagen.Die noch beträchtliche Bruttomargen-Differenz gegenüber der Konkurrenz von ca. 10% bei mobilen Netzwerken sollte sich durch Maßnahmen zur Verbesserung der Bruttomarge (regionaler Mix, Einsatz des 5G-"Reefshark"-Chips) und einer sinkenden F&E-Intensität (relativer Anteil der F&E-Ausgaben an einer wachsenden Umsatzgröße) langsam reduzieren.Der Umsatz im Bereich Mobilfunknetze sei um 5,4% auf EUR 2,32 Mrd. gesunken (Konsens: EUR 2,42 Mrd.), wobei die starke Nachfrage nach 5G-Produkten durch anhaltende Rückgänge bei älteren Funkzugangsprodukten sowie bei den Dienstleistungen überkompensiert worden sei. Das Segmentergebnis sei zwar um 18,0% auf EUR 169 Mio. gefallen, habe damit jedoch dennoch weit über dem Konsens von EUR 107 Mio. gelegen. Das Unternehmen habe angegeben, dass es bei der Umstellung auf seine Reefshark-Chips Fortschritte mache: 53% seiner 5G-Lieferungen im dritten Quartal 2021 seien mit Reefshark erfolgt und das Unternehmen sei auf gutem Weg, 70% bis Ende des 2021 und 100% bis Ende des Jahres 2022 zu erreichen.Die Q3-Zahlen von Nokia seien insgesamt recht erfreulich ausgefallen und seien, was die Profitabilität betreffe, auch über den Analystenerwartungen zu liegen gekommen. Nokia befinde sich mitten in einem vierjährigen Turnaround mit dem Hauptziel, seine Produktwettbewerbsfähigkeit (speziell bei 5G) wiederzuerlangen. Trotz des Gegenwinds in den kommenden Quartalen (große Komponentenknappheit und Kosteninflation in der Branche) scheine Nokia auf einem guten Weg zu sein, seinen Umsatz auch in dieser Übergangsperiode steigern zu können. Das Unternehmen müsse jetzt konsequent "liefern", um das angeknackste Sentiment gegenüber der Aktie wieder zu verbessern.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden ihr Kursziel infolge der guten Q3-Zahlen von EUR 4,30 auf EUR 5,40 anheben, was einem ihres Erachtens nach gerechtfertigten Bewertungsabschlag von 19% (Mittel aus KGV, EV/Sales und EV/EBIT auf Basis 2022e) gegenüber der Vergleichsgruppe entspreche.