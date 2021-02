Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (24.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Der im EURO STOXX 50 gelistete finnische Telekommunikations-Netzwerk-Ausrüster Nokia habe in den vergangenen Wochen eher durch Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Am Mittwoch nun komme eine positive Meldung aus Fernost. Die Nokia-Aktie zeige sich bislang jedoch wenig beeindruckt. Charttechnisch sehe die Lage weiterhin nicht so gut aus.Nokia habe am Morgen bekannt gegeben, vom philippinischen Partner Globe Telecom den Auftrag zum Aufbau eines 5G-Netzes auf den zweit- und drittgrößten Inseln des Pazifik-Staates erhalten habe. Auf Mindanao und Visayas solle Nokia im Rahmen eines Dreijahresvertrags zudem das bestehende 4G-Netz für den größten Mobilfunk-Netzbetreiber auf den Philippinen aufrüsten. Finanzielle Details seien nicht bekannt gegeben worden.Die Nokia-Aktie sei in den vergangenen Wochen abgerutscht und habe dabei die gleitenden 200- und 50-Tage-Durchschnitte unterschritten. An der dürftigen Chart-Situation habe auch ein Auftrag aus Österreich und der aktuelle von den Philippinen nichts geändert. Die Aktie notiere am Mittag kaum verändert bei 3,28 Euro."Der Aktionär" bevorzugt den schwedischen Konkurrenten Ericsson, so Martin Mrowka. (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: