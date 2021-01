Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,914 EUR +14,28% (25.01.2021, 18:14)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,82 EUR +12,35% (25.01.2021, 17:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (25.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Es sei ein neuer Hype: Trading-App-Nutzer würden Aktien hochkaufen, die kaum mehr einer auf dem Schirm gehabt habe. Über Messenger-Apps, Online-Foren und auf Plattformen wie Reddit würden die Aktien hochgejubelt. Beeindruckende Beispiele der jüngsten Vergangenheit: GameStop (massive Probleme im Kerngeschäft, dem stationären Handel mit Online-Spielen und Gaming-Zubehör) und BlackBerry. Beide Aktien hätten sich innerhalb weniger Tage und Wochen im Wert vervielfacht.Die Kurse würden dabei kontinuierlich steigen, jedoch mit zunehmender Dynamik und wie zuletzt sprunghaft. Ein Einstieg auf diesem Niveau? Hochriskant. Doch beim Sinnieren über die Gründe für die Steigerungen frage man sich zugleich: Wer könnte der nächste Senkrechtstarter sein? Welche Aktie aus der Riege vergessener Titel setze als nächste zum Höhenflug an? Irgendwann lande man dann bei Nokia. Der einstige Handygigant - wer hatte kein "5210" - ist ein Schatten seiner selbst, so der Experte Leon Müller.Tatsächlich springe die Aktie an. Wichtige News? Keine. Eine Randnotiz bestenfalls: In Indien wolle Dixon Technologies mit HMD India Nokia-Handys herstellen. Eine schöne Nachricht, jedoch keine kursbewegende. Vielmehr scheine es, als würden Trader jetzt nach Blackberry und GameStop auch Nokia für sich entdecken.GameStop und BlackBerry seien enteilt. Wer hier einstiege, riskiere viel bis alles. Bei Nokia scheine der Hype hingegen gerade erst loszugehen. Der finnische Titel stehe bei 3,83 Euro. Ehrlicherweise müsse man sagen: Sofern der heutige Anstieg denn überhaupt zum Hype mutiere. Allerdings: Noch kommt man günstig rein, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: