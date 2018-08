Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,633 EUR -0,88% (02.08.2018, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,627 EUR -0,71% (02.08.2018, 15:54)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (02.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK).Regionen- und Produktmix sorge in Q2 für Margeneinbruch: Werde der wechselkursbedingte Gegenwind außen vor gelassen, habe Nokia beim Konzernumsatz nur 1% (cc) yoy auf 5,3 Mrd. EUR verloren. Die wichtige Netzwerksparte habe das Umsatzniveau des Vorjahres halten können (+/-0% cc.; 4,7 Mrd. EUR), habe aber überraschend 83% beim operativen Ertrag verloren. Hintergrund sei, dass die US-Carrier bei ihren ersten 5G-Aufträgen hohe Preiszugeständnisse fordern würden, was Nokia mit Blick auf lukrativere Folgeaufträge akzeptiere. Zudem hätten Zuliefererprobleme margenstarke Segmente wie z.B. Router gebremst. Trotz eines um 27% höheren Ergebnisbeitrags aus dem Lizenzgeschäft habe das operative Konzernergebnis so um deutliche 42% auf 334 Mio. EUR nachgegeben.5G nehme Fahrt auf: Telekomunternehmen in entwickelten Märkten würden überraschend früh auf 5G stezen. Nicht weil schon 5G-Smartphones verfügbar wären, sondern weil die immense Nachfrage nach Übertragungskapazitäten für Bedarf an 5G-fähigem Equipment sorge. Im laufenden zweiten Halbjahr 2018 verspreche sich Nokia davon eine Umsatzund Margenbelebung im Netzwerkgeschäft. Zudem bedinge 5G für industrielle Anwendungen wie z.B. autonomes Fahren eine zügige Aufrüstung des Festnetzes. Für diese neue Klientel aus der Industrie erschienen die Finnen durch die Übernahme von Alcatel-Lucent beim Produktportfolio besser aufgestellt als ihre Konkurrenten.Maier erwarte 2018 weiterhin einen rückläufigen Konzernumsatz und trotz voranschreitendem Kostensenkungsprogramm ein rückläufiges Ertragsniveau. Mit Beginn der breiten Einführung von 5G ab 2019 würden sich aber die Wachstumsaussichten für Nokia bessern. Eine Verzögerung von 5G stelle das größte Risiko für seinen Investmentcase dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: