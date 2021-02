Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (05.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Der US-Broker Robinhood habe die Handels-Beschränkungen für Aktien des Computerspiele-Händlers GameStop und anderer Unternehmen nach heftiger Kritik nun wieder aufgehoben. Auch die Nokia-Aktie sei wieder freigegeben. Doch dem Netzwerkausrüster helfe das nicht. Die Finnen-Aktie sacke in freundlichem Umfeld ab.Der Netzwerkausrüster Nokia bekomme die abflauende Nachfrage zu spüren. Für das neue Jahr werde daher mit bestenfalls stabilen Umsätzen gerechnet, habe Nokia mit den Quartalszahlen am Donnerstag mitgeteilt. Vor allem in Nordamerika dürfte die Nachfrage nach einer Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk nachlassen.Nachdem die im EURO STOXX 50 gelistete Aktie zunächst kaum auf den flauen Ausblick reagiert habe, falle das Nokia-Papier heute auf das tiefste Niveau seit 25. Januar zurück. Damals habe ein optimistischer Analyst sowie später auch Spekulationen von via WallStreetBets organisierten Privatanlegern die Nokia-Aktie angetrieben. Mit dem Kurs von 3,54 Euro gerate der gleitende 200-Tage-Durchschnitt in Gefahr, der aktuell bei 3,60 Euro verlaufe.Der aktuelle Kursrückgang komme, obwohl gerade mehrere Analysten nach den Geschäftszahlen ihre Kursziele angehoben hätten. So habe die Deutsche Bank ihre Kursprognose für Nokia heute von 4,00 auf 4,60 Euro erhöht. Die Investoren würden nun das Potenzial für die Kehrtwende ernsthafter in Betracht ziehen, habe Analyst Robert Sanders zur Begründung geschrieben. Die NordLB erhöhe ihr Nokia-Ziel von 4,00 auf 4,20 Euro.Und die US-Investmentbank Goldman Sachs habe ihr Kursziel für Nokia nach den Quartalszahlen von 3,00 auf 3,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Alexander Duval habe Fortschritte beim freien Barmittelfluss konstatiert. Jedoch müssten sich die Finnen im Wireless-Geschäft noch weiter verbessern."Der Aktionär" beobachtet die Nokia-Aktie aktuell. Ein Einstieg hat keine Eile, so Martin Mrowka. Die Aktie dürfte kaum über "ferner liefen" hinauskommen. Lediglich die Reddit-Zocker könnten den Wert nochmals zu pushen versuchen. (Analyse vom 05.02.2021)Mit Material von dpa-AFX