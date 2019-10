Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,508 EUR -3,36% (25.10.2019, 10:58)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,4925 EUR -2,02% (25.10.2019, 11:11)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (25.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe Nokia die Anleger mit einer herben Gewinnwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Nach dem 20-prozentigen Absturz notiere die Aktie so tief wie seit 2013 nicht mehr. Der schwache Ausblick und die gestrichene Dividende dürften noch länger auf die Stimmung drücken. Es gebe aber auch positive Stimmen.Der Kurseinbruch sei übertrieben und biete langfristig orientierten Anlegern eine Einstiegsgelegenheit, so Analyst Wolfgang Donie von der NordLB. Auch Achal Sultania von der Credit Suisse bleibe optimistisch und vertraue darauf, dass Nokia dank Kostensenkungsplänen und wieder wachsenden Umsätzen eine Erholung der Margen gelinge. Zudem seien Umsätze und operative Aufwendungen besser als erwartet ausgefallen.Doch ganz so einfach sei es nicht: Die hohen Investitionen für 5G und der hart umkämpfte Wettbewerb würden in naher Zukunft nicht verschwinden. Die deutlich reduzierte Prognose überschatte auch die guten Kennziffern zum abgelaufenen Quartal, zeige sich Goldman Sachs-Experte Alexander Duval verhalten. Auch Sandeep Deshpande von J.P. Morgan rate von der Aktie ab. Ihm stoße vor allem negativ auf, dass Nokia die Dividende trotz Barmittelzuflüssen gestrichen habe."Der Aktionär" warne bereits seit Monaten vor den hohen Kosten für 5G. Zudem sei der Rivale Ericsson besser aufgestellt für den Wettbewerb als Nokia.Anleger sollten weiter die Finger von der Nokia-Aktie lassen und trotz der gesunkenen Bewertung nicht ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link