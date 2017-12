Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktie: Schock für die Anleger - AktienanalyseDie Marke Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) war einst bekannt für ihre Mobiltelefone, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen sei der Konzern auf Netzwerkausrüstung fokussiert. Aber auch hier hätten die Finnen mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Der Umsatz sei im dritten Quartal um sieben Prozent auf rund 5,5 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Quartalsverlust habe sich um 61 Prozent auf 192 Mio. Euro ausgeweitet. Und Besserung sei nicht in Sicht.In diesem Jahr könnte der Weltmarkt zwischen vier und fünf Prozent schrumpfen und 2018 nochmals zwischen zwei und fünf Prozent, habe Nokia mitgeteilt. Zudem hätten die Probleme im Netzwerkgeschäft weitere Investitionen notwendig gemacht, so Nokia-Chef Rajeev Suri. Die Kosten für den Tausch von Netzwerkausrüstung dürften daher im laufenden Jahr mit 1,4 Mrd. Euro rund 500 Mio. Euro höher ausfallen als gedacht.Börsenplätze Nokia-Aktie: